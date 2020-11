Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la punctele de frontiera Nadlac II și Varșand, judetul Arad, au prins 13 cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz, respectiv intr-un automarfar. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru control…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Varșand, judetul Arad, au depistat treisprezece cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz, respectiv intr-un automarfar.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecerea a Frontierei Nadlac II si Varsand au depistat cinci tineri din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu material lemnos, respectiv textile. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece tineri din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu textile, respectiv cabluri electrice. In data…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat noua cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. Acestia sunt cetateni din Afganistan si Pakistan care intentionau sa ajunga in state din vestul Europei.…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat douazeci și cinci de cetateni din Bangladesh, Sri Lanka, Irak, Afganistan, Siria, Iran și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar…

- Zeci de migranți au fost prinși in ultimele 24 de ore in Vama Nadlac II. Polițiștii de frontiera au descoperit 41 de cetațeni strani ascunși in TIR-uri care incercau sa treaca ilegal granița. TIR-ul era condus de un șofer de 35 de ani și a fost descoperit la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar condus de un cetatean roman, zece cetateni din Vietnam care incercau sa iasa ilegal din țara. In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 03.30, la Punctul de Trecere…