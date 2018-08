Stiri pe aceeasi tema

- Barbati inarmati au atacat joi dimineata un centru de antrenament al serviciilor de informatii la Kabul, au anuntat responsabili, in ziua urmatoare unui atentat sinucigas ce a ucis zeci de persoane in capitala afgana, transmite France Presse, potrivit Agerpres. "Confruntarile continua. Zona…

- Barbati inarmati au atacat joi dimineata un centru de antrenament al serviciilor de informatii la Kabul, au anuntat responsabili, in ziua urmatoare unui atentat sinucigas ce a ucis zeci de persoane in capitala afgana, scrie agerpres.ro."Confruntarile continua.

- Talibanii au atacat in noaptea de joi spre vineri orașul strategic Ghanzi, capitala provinciei afgane cu același nume, situat pe autostrada principala care leaga Kabul de Kandahar, relateaza BBC.

- Talibanii au atacat in noaptea de joi spre vineri orașul strategic Ghanzi, capitala provinciei afgane cu același nume, situat pe autostrada principala care leaga Kabul de Kandahar, relateaza BBC, citat de Mediafax.

- Aproape 40 de persoane au murit, iar alte 81 au fost ranite dupa ce niște kamikaze imbracați in burka au intrat intr-o moschee șiita din estul Afganistan in timpul unei rugaciuni și au inceput sa traga in credincioși inainte de a se detona, relateaza AFP și Reuters.

- Serviciile de informatii estoniene au descoperit o retea de 'agenti de influenta' rusi, a relatat joi postul de radio Vocea Americii (VoA), care il citeaza pe Mikk Marran, directorul Serviciului de informatii externe estonian, transmite thenews.pl, preluat de agerpres. 'Am detectat o retea…

- Atac la un hotel din Manchester dupa ce unei femei i-a fost taiat gatul de atacatori inarmați. Victima a fost transportata la spital și cinci persoane au fost arestate, scrie The Independent. Victima a reușit sa ajunga pe hol, a cerut ajutor și apoi s-a prabușit. Femeia a fost preluata de un echipaj…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins luni, la Helsinki, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump, in urma unui summit, acuzatii potrivit carora Moscova a cules informatii compromitatoare despre actualul locatar al Casei Albe sau despre membri ai familiei acestuia,…