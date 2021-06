Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa, dupa intalnirea de saptamana viitoare de la Geneva cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat Casa Alba, potrivit The Guardian . Vladimir Putin și Joe Biden se vor intalni miercuri la Geneva. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va…

- Relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt la cel mai scazut nivel din istoria recenta. O spune Vladimir Putin intr-un interviu acordat postului NBC, cu cateva zile inaintea intalnirii pe care o va avea cu omologul sau american. Liderul de la Kremlin l-a laudat pe Joe Biden pentru cariera politica…

- „Partea offshore a unei conducte a Nord Stream 2 a fost finalizata. Așezarea conductelor a fost finalizata pe 4 iunie 2021, iar conectarea a fost realizata astazi (ieri, n.r.). Secțiunile de conducte offshore din Rusia și Germania au fost astfel interconectate”, se arata intr-un comunicat al Nord Stream…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Șeful spionilor Rusia a negat marți ca ar fi responsabil pentru atacul cibernetic SolarWinds, dar a spus ca este ”flatat” de faptul ca serviciile secrete americane și britanice acuza serviciul se informații externe rus de o acțiune atât de sofisticata, transmite Reuters. Statele…

- CHIȘINAU, 13 mai - Sputnik. Oliver Stone, regizor, scenarist și producator american, caștigator a trei premii Oscar, este de parere ca Statele Unite trebuie sa-și incheie campania impotriva Rusiei și sa nu caute sa fie singura forța care controleaza lumea. © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAPutin le-a…

- Rusia este gata sa inceapa sa-și construiasca propria stație spațiala cu scopul de a o lansa pe orbita pana in 2030, daca președintele Vladimir Putin va aproba proiectul, a declarat șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, relateaza The Guardian. Proiectul va incheia mai mult de doua decenii de colaborare…

- Joe Biden i-a propus marți omologului sau rus Vladimir Putin sa organizeze o reuniune la nivel înalt "într-o țara terța" în "urmatoarele luni" pentru a "construi o relație stabila și previzibila cu Rusia", a anunțat Casa Alba, potrivit AFP.Într-o…