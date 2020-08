Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) informeaza ca, in vizorul Inspectoratului de Integritate, saptamana trecuta au intrat un membru CSM, trei judecatori, un procuror, noua primari și alte persoane aflate in funcții publice. La capitolul ce ține de contravenție, inspectorii de integritate au stabilit amenzi in cuantum de 20 250 lei pe parcursul saptamanii trecute. Astfel, au fost intocmite 1