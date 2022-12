Angajații Serviciului Federal de Penitenciare i-au batut pe deținuții care s-au opus recrutarii și au refuzat sa mearga la razboi din colonia corecționala nr. 4 din regiunea Kaluga, vestul țarii, susține activistul rus Vladimir Osecikin, preluat de portalul independent MediaZona . In imaginile difuzate pe canalul de Telegram de Vladimir Osecikin, fondatorul proiectului Gulagu.net, interzis și al caruit site este blocat in Rusia, pot fi vazut patru deținuți. Doi stau cu capetele pe masa, al treilea este pus forțat in aceeași poziție un ofițer de securitate in camuflaj și casca, iar al patrulea…