Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele funeralii ale unui monarh din Regatul unit aveau loc in urma cu 70 de ani. Deși ceremoniile au ramas aceleași, imaginile sunt diferite. Astazi, deasupra mulțimii care a venit sa vada cortegiul funerar, este o intindere de smartphone-uri care surprind momentele importante. In 1952 oamenii nu…

- Prințul Edward și soția lui, Sophie, și-au petrecut timpul cu oamenii adunați pentru a o omagia pe Regina Elisabeta. Contele și Contesa de Wessex i-a salutat pe oamenii prezenți și au admirat florile aduse, insa ce le-a atras oamenilor atenția a fost refuzul Prințului Edward de a le strange mainile,…

- In timp ce Regele Charles al III-lea ii saluta pe oamenii venița sa-i aduca un omagiu regretatei Regina Elisabeta a II-a, un britanic l-a apostrofat pe noul Suveran, vorbindu-i despre facturile la energie.

- Regele Charles, pus intr-o lumina nu tocmai favorabila. La doar cateva zile dupa ce a fost incoronat, ies la iveala mai multe informații despre atitudinea și comportamentul tatalui Prințului William. Suveranul ar avea pretenții neobișnuite pentru statutul sau, exagerate in comparație cu ale celorlalți…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a sosit luni (12 septembrie) la Palatul Westminster pentru prima sa vizita in parlament in calitate de monarh. Regele Charles a declarat in fața parlamentului ca este „hotarat sa urmeze cu fidelitate” exemplul dat de mama sa, Regina Elisabeta, adresandu-se…

- Membrii cabinetului britanic vor avea prima intalnire cu Regele Charles al III-lea sambata, la doar cateva zile dupa ce premierul Liz Truss a format noul guvern, transmite dpa. Principalii ministri vor lua parte la Consiliul de Ascensiune, care se va desfasura la Palatul St James din Londra, unde Charles…

- Regina Elisabeta a II-a, cel mai faimos monarh din lume, a murit, la 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Dupa ce a urcat pe tronul Marii Britanii in urma cu 70 de ani, regina a devenit una dintre cele mai faimoase personalitati ale lumii.

- Liz Truss, invingatoare in competiția interna pentru șefia Partidului Conservator din Marea Britanie, a fost primita, marți, de regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral din Scoția pentru a fi numita oficial prim-ministru.