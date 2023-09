Mai mulți deputați ar putea rămîne fără imunitate parlamentară Mai mulți deputați ar putea ramane fara imunitate parlamentara. Procuratura Anticorupție a confirmat pentru NM ca au fost inregistrate mai multe cereri in acest sens. „Confirmam ca astazi au fost inregistrate cereri de ridicare a imunitații parlamentare, Procuratura va reveni cu detalii dupa incheierea ședinței Parlamentului”, se arata in raspunsul oferit de reprezentanții Procuraturii. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

