„Anul acesta, ca si anul trecut, agricultura Romaniei a fost parjolita de seceta si am asteptat cu totii solutii, asa cum este normal, de la Guvern! Solutiile nu au venit. Guvernul a mai facut o comisie care sa constate ca nu a plouat de cateva luni si ca ogoarele sunt mistuite de canicula. De la domnul Daea nu cred ca are nimeni vreo asteptare! A demonstrat ce poate, in conditiile in care domnia sa este inchistat intr-o viziune specifica anilor 50 si are o preocupare predilecta pentru cormorani. In aceste conditii, am depus astazi la Camera Deputatilor o propunere legislativa care trebuie adoptata…