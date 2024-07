Echipa Olimpica a Romaniei pentru Jocurile Olimpice Paris 2024 va fi compusa din 107 sportivi, la 18 discipline sportive, conform calificarilor confirmate pana vineri. Romania are deja 6 sportivi și o disciplina sportiva in plus fața de ultima ediție a Jocurilor Olimpice, desfașurata in Japonia. La Tokyo am avut 101 și acum sunt 107 in Franța, dupa ce am avut 17 sporturi in 2021 fața de 18 la Jocurile Olimpice care vor incepe pe 26 iulie la Paris. Obiectivul asumat de COSR in Franța e de 6-8 medalii pe parcursul celor trei saptamani de concurs. Romania a obținut la Tokyo patru medalii: una de…