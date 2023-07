Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru elevii din Romania. In ciuda faptului ca mulți sunt solidari cu profesorii și susțin greva declanșata de sindicaliștii din Educație, au de suferit consecințe colaterale. Copiii care iau burse primesc mai puțini bani pe card din cauza manifestațiilor care s-au prelungit. Ce a declarat…

- De ieri, mii de locuitori din Navodari si Mamaia Nord nu ne beneficiaza de gaze naturale din cauza unei avarii a Distrigaz Sud Retele. Potrivit unui comunicat al Distrigaz Sud Retele in data de 29 mai 2023 a fost sistata temporar alimentarea cu gaze naturale in localitatea Navodari, judetul Constanta."Avand…

- Claudia Patrașcanu urmeaza sa se mute in casa noua, in Constanța, iar baieții sai au avut o mare rugaminte la mama lor. Artista spune ca micuții vor dormi impreuna, pentru ca o separare ar fi fost foarte grea pentru ei.Claudia Patrașcanu numara zilele pana cand se va muta in noua locuința alaturi de…

- Traficul a fost oprit de poliție pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre Constanța, pentru a putea dirija șoferii pe cele doua benzi de circulație catre București. Alte filtre de poliție opresc mașinile pentru a-i controla pe șoferi daca au consumat alcool sau droguri. Centrul Infotrafic a anunțat,…

- Temperaturi record in aceasta luna au fost inregistrate in Thailanda, Myanmar, Laos, Vietnam, China și Asia de Sud. In țarile asiatice, deja de citeva saptamini se confrunta cu un val de caldura, anormala pentru luna aprilie, relateaza The Guardian. O temperatura-record pentru luna aprilie a fost inregistrata…

- Claudia Patrașcanu a facut credit la banca pentru noua ei locuința. Intr-un interviu pentru Fanatik, cantareața a explicat de unde a avut bani pentru a-și achiziționa o casa in Constanța, dupa ce s-a speculat ca obținut multe beneficii in urma divorțului de Gabi Badalau, tatal copiilor ei. Dupa ce s-a…

- CFR Calatori va suplimenta numarul trenurilor directe catre litoral, de la 1 mai, din toate zonele tarii. De la Bucuresti va pleca cate un tren la doua ore. O calatorie cu trenul din vestul tarii pana la Constanta poate dura si 18 ore, conform graficului, adica fara inerentele intarzieri suferite pe…