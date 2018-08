Mai mulți copii din Iași au strâns bani pentru câinii din adăpost din vânzarea prăjiturilor Mai multi copii din Iasi indrumati de o profesoara cu suflet mare s-au hotarat sa ii ajute pe cainii din adapost. S-au pus de acord ca banii sa ii stranga din vanzarea unor produse de patiserie preparate de ei, de parinti sau de bunici. Pretul a fost unul modic - 1 leu bucata. In ciuda aestui fapt, copilasii au reusit sa adune 300 de lei pe care i-au dus la Tomesti. "Exista dascali ce vor sa predea si frumosul sufletesc si respo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

