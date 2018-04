Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz scolar a fost lovit tren la o trecere de cale ferata, in Uttar Pradesh, India, cel puțin 13 copii murind, iar mai mulți de 10 fiind grav raniți, scrie b1.ro.Intre 20 si 30 de elevi erau in autobuz la momentul producerii accidentului, in apropiere de orasul Kushinagar.

- Cel putin 13 copii au murit si 12 sunt raniti grav în India dupa ce autobuzul scolar în care se aflau a fost lovit de tren, joi, la o trecere de cale ferata din statul Uttar Pradesh, a informat BBC News.

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si-au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP. Citește și: ULTIMA ORA - FBI, percheziții…

