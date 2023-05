Mai mulți copii aleargă țipând pe o stradă din Kiev în timpul atacului rusesc Mai mulți copii școlari au fost vazuți cum alearga și unii din ei cum țipa pe o strada din Kiev luni (29 mai), in timp ce Rusia a lansat cel de-al 16-lea atac aerian asupra capitalei ucrainene in aceasta luna, la cateva ore dupa ce a lansat peste noapte zeci de rachete și drone, potrivit Reuters. Locația videoclipului a fost verificata prin caracteristicile cladirii și aspectul drumului care se potriveau cu imaginile de fișier și satelit ale zonei. Mai multe explozii au izbucnit in Kiev, facandu-i pe unii rezidenți sa se grabeasca ca sa se adaposteasca. Mai mulți copii alearga pe o strada din… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

