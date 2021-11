Mai mulţi copaci doborâţi în urma vijeliilor de astăzi Cei de la ISU Timis au intervenit astazi pentru degajarea unor copaci care au cazut in timpul vijeliilor cae au avut loc. Doi copaci au cazut chiar in Timisoara. In urma atenționarii meteo, Cod Galben de vant, valabila astazi, in intervalul orar 10:00-23:00, fiind intensificari ale vantului de 60-80 km/h, pe raza județului Timiș, pana ... The post Mai multi copaci doborati in urma vijeliilor de astazi appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Salvatorii de la ISU Banat au intervenit joi de urgența, dupa ce o furtuna puternica și-a facut de cap prin județul Timiș și Timișoara. „In urma atenționarii meteo, Cod Galben de vant, valabila astazi, in intervalul orar 10:00-23:00, fiind intensificari ale vantului de 60-80 km/h, pe raza județului…

- In urma atenționarii meteo, Cod Galben de vant, valabila in data de 04.11.2021, in intervalul orar 10:00-23:00, intensificari ale vantului de 60-80 km/h, pe raza județului Timiș, pana la aceasta ora, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina in 4 situații de urgența: – degajare copac cazut pe carosabil…

