- INFORMARE DE PRESA București, 20 mai 2024 Urmare unor lucrari intre stațiile Tecuci – Tecuci Nord efectuate de catre CFR SA vor interveni modificari in circulația trenurilor CFR Calatori Pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre stațiile Tecuci – Tecuci Nord, solicitate si efectuate…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de CFR Calatori, toate regiunile tarii vor fi conectate, in perioada 14/15 iunie – 7/8 septembrie, cu destinatiile de vacanta cele mai cautate de pe litoralul romanesc. Astfel, turistii vor putea calatori fie cu trenurile directe dinspre Arad, Deva, Timisoara…

- Program CFR Calatori de Paște și de 1 mai. Cum vor funcționa trenurile. Romanii care vor sa mearga la mare sau la munte de Paște sau de 1 mai trebuie sa știe cum vor funcționa trenurile. CFR Calatori a anunțat deja mersul trenurilor de 1 mai, dar și de Paște. Este asigurat un program de transport speciala…

- Circulația feroviara este oprita temporar, marți intre stațiile Valea Calugareasca și Ploiești Est, dupa ce un copac a cazut pe linia de contact. De asemenea, este și incendiu de vegetație in apropierea liniei ferate, conform Mediafax. Potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” SA, traficul…

- Romania trece in noaptea de sambata spre duminica la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 31 martie va fi cea mai scurta zi din acest an. In noaptea de sambata spre duminica, ceasurile se dau inainte cu o ora, astfel ca ziua de duminica, 31 martie, va fi cea mai scurta din acest an. Masura…