Mai mulți colindători din Oneşti s-au ales cu dosar penal Dosar penal pentru mai mulți colindatori din Onesti care au tulburat linistea si ordinea publica. Colindatorii intentionau sa mearga pe drumul national DN 11 cu faclii si tobe, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau. „S-a impiedicat constituirea a doua cete formate fiecare din circa 20 asa-zisi uratori, persoane care intentionau sa se deplaseze pe DN 11 cu faclii aprinse, tobe si trompete, impiedicand astfel desfasurarea in conditii normale a traficului rutier si tulburand astfel ordinea si linistea publica, prin zgomote si larme. Ca urmare a cercetarilor efectuate, in cauza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Onești, județul Bacau, au impiedicat constituirea a doua cete de uratori care voiau sa se deplaseze pe DN 11 cu faclii aprinse, tobe si trompete și care ar fi perturbat serios traficul rutier.

- Politistii din municipiul Onesti au intocmit un dosar penal pentru tulburarea linistii si ordinii publice pe numele unor barbati, membri ai unor cete de colindatori, care intentionau sa mearga pe drumul national DN 11 cu faclii si tobe, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Politistii din municipiul Onesti au intocmit un dosar penal pentru tulburarea linistii si ordinii publice pe numele unor barbati, membri ai unor cete de colindatori, care intentionau sa mearga pe drumul national DN 11 cu faclii si tobe, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- Dosar penal pentru furt de apa din sistemul public de alimentare pentru fiul lui Mircea Corbu, primarul din Bușteni, dupa o sesizare facuta de catre un cetatean din localitate. Politistii din cadrul Politiei statiunii Busteni au fost sesizati de catre un barbat din oras despre faptul ca la un imobil…

- Politistii vranceni au intocmit dosar penal pentru o femeie de 44 de ani care s-a urcat la volan sub influenta alcoolului, avand o alcoolemie de 1,03 mg/L alcool pur in aerul expirat, si a provocat un accident rutier, iar ulterior a parasit locul accidentului, a informat, luni, Inspectoratul de Politie…

- Un tanar din Satu Mare s-a ales cu dosar penal, deorece a furat produse in valoare de 10 lei dintr-un magazin din centrul municipiului. Deși prejudiciul a fost recuperat in totalitate, barbatul risca, acum, pana la 3 ani de inchisoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Politistii…

- SCANDAL in Talciocul din Alba Iulia: Barbat REȚINUT de polițiști dupa ce a agresat doua persoane și a tulburat ordinea și liniștea publica SCANDAL in Talciocul din Alba Iulia duminica: un barbat a fost REȚINUT de polițiști dupa ce a agresat doua persoane și a tulburat ordinea și liniștea publica. Potrivit…

- Potrivit sursei citate, "in continuare sunt efectuate cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, urmand a fi stabilite circumstantele in care s-a produs evenimentul si incadrarea juridica a faptei."Cei doi barbati care se aflau in motodeltaplan au suferit fracturi si…