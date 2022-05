Stiri pe aceeasi tema

- Focul a fost semnalat in jurul pranzului. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta pe o suprafata intinsa, cu mai multe portiuni de padure cuprinse de flacari.Casele din zona nu au fost in pericol. Mai multe autospeciale au intervenit pentru a lichida incendiul.

- Pompierii clujeni au explicat care au fost problemele la incendiul din Florești, de pe strada Porii, de joi, 7 aprilie. Aceștia au avut probleme cu autoscara care a ajuns prima data la incendiul de pe Porii, pentru ca nu a funcționat. Pompierii nu au putut ajunge la mansarda blocului pentru a folosi…

- Padurea Baișorii arde de 3 zile, iar pompierii fac eforturi sa stopeze extinderea flacarilor, existand pericolul producerii unor daune inestimabile. Sunt afectate zeci de hectare de padure! ”Case de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dupa-amiaza, un centru comercial din București, Sectorul 5, a fost cuprins de flacari mistuitoare. Pompierii au intervenit cu peste 43 de autspeciale, focul fiind localizat dupa ore bune de la izbucnire. Iata imaginile de coșar dupa stingerea flacarile, dar și clipele terifiante in care salvatorii…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, in jurul orei 18.30, la o casa particulara in Ologeni, comuna Poienarii Burchii. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD, insa a aparut pericolul de propagare la cel de-al doilea imobil. Ceea ce s-a și intamplat, ambele…

- Locuitorii și autoritațile din Florești s-au mobilizat in acest sfarșit de saptamana in mai multe acțiuni de sprijinire a ucrainenilor. Au fost trimise alimente din comuna și au fost puse locuri de cazare la dispoziția refugiaților aflați in nevoie.

- Astazi, in jurul orei 16.30, a izbucnit un incendiu, care a cuprins un grup de locuințe in Berceni. Incendiul s-a manifestat la nivelul a doua case și anexe, cu posibilitați de propagare la alte gospodarii. Pompierii au mobilizat la fața locului 5 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Incendiul…

- V. S. Pompierii militari prahoveni au intervenit in noaptea de sambata spre duminica pentru stingerea a doua incendii, in doua localitați din județ. Unul dintre incendii a avut loc la o casa particulara din comuna Cocoraștii Colț. Pompierii au stins flacarile care cuprinsesera circa 80 de metri patrați…