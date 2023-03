Mai multi cetateni ucraineni protesteaza la Navodari (FOTO+VIDEO) Miercuri, 29 martie, mai multi cetateni ucraineni protesteaza la Navodari, judetul Constanta. Motivul pentru care acestia ar protesta, este, din primele informatii, pentru ca li se cere sa paraseasca apartamentele. Amintim ca, un proiect de ordonanta a fost pus recent in dezbatere publica, de catre Ministerul Afacerilor Interne care vrea sa schimbe regula privind acordarea de ajutoare financiare pentru cazare cetatenilor din Ucraina. Practic, cei care vor primi banii ar putea sa fie chiar refugi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

