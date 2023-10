Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) afirma ca au lansat atacuri aeriene multiple impotriva infrastructurii critice a Hamas. Printre țintele atacate se numara și o moschee din regiunea Jabaliya, care era utilizata drept „resursa operaționala"

- Ambasadorul israelian in Statele Unite, Michael Herzog, sustine ca printre persoanele rapite in Israel de luptatorii palestinieni Hamas din Fasia Gaza se numara si americani, potrivit AFP. Intrebat duminica la CBS daca printre civilii si militarii rapiti in sudul Israelului de Hamas se afla si americani,…

- Autoritațile israeliene au confirmat ca cel puțin 300 de persoane au fost ucise, peste 1.590 au fost ranite și alte zeci au fost capturate intr-o ofensiva fulgeratoare a mișcarii Hamas in sudul și centrul Israelului

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca urmarește indeaproape evoluția situației din Israel și condamna cu fermitate tirurile de racheta lansate din Fașia Gaza și al infiltrarii militanților pe teritoriul israelian, care escaladeaza suplimentar situația de securitate din Orientul…

- Ucraina a declarat sambata ca sustine Israelul in "dreptul lui de a se apara", dupa atacurile lansate de Hamas dinspre Fasia Gaza, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Ucraina condamna ferm atacurile teroriste in curs impotriva Israelului, inclusiv tirurile de rachete impotriva populatiei civile la…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat „Operatiunea Al-Aqsa Flood” impotriva Israelului. „Am decis sa punem capat tuturor crimelor ocupatiei”, a declarat Mohammad Deif, comandantul Brigazilor Ezzedine al-Qassam, intr-o inregistrare audio difuzata de Al-Aqsa…

