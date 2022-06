Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Nationale, a anuntat vineri ca peste 5.000 de persoane interesate de serviciul militar voluntar au aplicat pentru cele aproximativ 1500 locuri in doar cateva saptamani, iar inscrierile continua. Dincu a declarat ca a discutat cu civili care i-au transmis parerile lor…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca au fost depuse 1400 de dosare pentru postul de rezervist- voluntar in urma campaniei desfasurate in primele luni ale acestui an. Ministrul explica faptul ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat pentru News.ro ca au fost depuse 1400 de dosare pentru postul de rezervist- voluntar in urma campaniei desfasurate in primele luni ale acestui an. Ministrul explica faptul ca au fost deja optimizate veniturile celor care se inscriu la aceasta categorie,…

- Ministrul apararii, Vasile Dincu, a declarat ca proiectul de lege ar putea fi lansat in aproximativ o luna. Totusi, acesta nu prevede reintroducerea obligativitații stagiului militar, ci doar voluntariatul. In plus, cine va alege o cariera militara va avea un salariu. Dincu nu vrea Armata obligatorie…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, referitor la afirmatiile conform carora in Ucraina ar fi ajuns mercenari din Romania, ca tara noastra are o "foarte exacta statistica" a persoanelor care trec frontiera, fiind granita "sa zicem Schengen sau viitoare granita Schengen".

- PUTEREA a semnalat ca de ani buni Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București este un sat fara stapan unde fiecare comandant taie și spanzura, adica „toaca” dupa cum il taie capul bugetul de milioane de euro alocat de Ministerul Apararii Naționale pentru performanțe de amatori, in special pentru…