Stiri pe aceeasi tema

- Sute de blocuri din Craiova vor fi contorizate cu gigacalorimetre cu citire la distanta. Aceste contoare vor inlocui vechile aparate de masura a consumului de energie termica dintr-un bloc. Vor beneficia de aceste contoare asociatiile de proprietari care sunt bun-platnice. Dar si cele care au un grad…

- UPDATE: Pentru Ziarul de Bacau, Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, a precizat: „Votul consilierilor PSD s-a dovedit decisiv in asigurarea ajutoarelor la incalzire și creșterea subvenției acordate din bugetul local pentru populatia bransata la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Organizația municipala PNL Bacau critica scumpirea energiei termice, aprobata in Consiliul Local. Intr-un comunicat de presa, liberalii considera scumpirea ar fi trebuit aprobata acum cinci luni. De asemenea, este criticata conducerea Thermoenergy,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In Tulcea, facturile la caldura vor creste substantial Foto: navrom.ro/grupul_bac În Tulcea locuitorii au aflat joi ca facturile la caldura - pentru cei racordati la sistemul centralizat - vor creste în aceasta iarna cu aproape 60%. Consilierii locali au decis sa majoreze…

- ARAD. Curand, Aradul isi va pierde nefericitul statut de „orasul cu cea mai scumpa caldura pentru populatie”. Pretul gigacaloriei va scadea de la 391,74 de lei, cat este acum, la 280,77 de lei. Vorbim, asadar, de un pret cu 28,3% mai mic. „Circa 30%”, zice Primaria. Oricum, noul pret – care va intra…

- Consilierii locali municipali au aprobat miercuri, in sedinta extraordinara, pretul local de facturare a energiei termice livrata populatiei din municipiul Giurgiu in sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde in

- Situatie absolut halucinanta! Dupa criza de iarna trecuta, cand ploiestenii au fost la un pas sa ramana fara incalzire din cauza ambitiilor prostesti ale primarului Adrian Dobre, astazi, suntem pusi in fata unui adevar la fel de crunt: pretul gigacaloriei pentru iarna 2019-2020 va creste de la 186 de…

- Colterm se pregatește de sezonul de incalzire 2019 – 2020. Reprezentanții societații de termoficare a Timișoarei anunța ca, incepand cu data de 16 septembrie și pana in 30 septembrie, se vor efectua, etapizat, probele la rece. Astfel, in funcție de temperaturile exterioare, Colterm va putea furniza…