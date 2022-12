Inceputul anului 2023 vine cu vești bune pentru romani: valoarea punctului de pensie se majoreaza, de la 1 ianuarie 2023, la 1.785 lei, de la 1.586, iar salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, de la aceeași data, fața de 2.550 […] The post Mai mulți bani pentru romani din 2023. Cu cat crește salariul minim de la 1 ianuarie first appeared on Ziarul National .