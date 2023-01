Mai mulţi bani pentru români, de la stat. Cui va da Guvernul 3.000 lei. Vezi dacă îndeplineşti condiţiile! Cardul de energie necesar la plata facturilor a luat drumul romanilor. Banii vor putea fi incasati incepand cu luna februarie. Ministrul Investițiilor Marcel Boloș a anunțat duminica seara ca plațile vor fi facute prin cititoare optice, cu care vor fi dotați poștașii. Poșta Romana ajuta la sate Plațile pentru ajutorul de incalzire al celor cu […] The post Mai multi bani pentru romani, de la stat. Cui va da Guvernul 3.000 lei. Vezi daca indeplinesti conditiile! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

