Mai mulți bani pentru noile instalații de oxigen de la Spitalul Județean Consiliul Județean Gorj a aprobat modificarea bugetului pentru noile instalații de oxigen de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Astfel, au fost actualizați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala – in toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu”. Valoarea totala a obiectivului de investiție este acum de 12.292.222 de lei (inclusiv T.V.A.), din care valoare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

