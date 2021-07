Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anunțat vineri ca medicii de familie care se vor deplasa la domiciliul pacienților pentru a-i vaccina anti-COVID vor primi mai mulți bani. Ministerul are in lucru o ordonanța in acest sens, a mai menționat Ioana Mihaila. In prezent, medicii de familie primesc 40…

- Turiștii care ajung in Malta vor f nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Asta dupa ce autoritațile malteze au decis sa inchida granitele pentru persoanele nevaccinate din cauza numarului crescut de infectari din ultima perioada. Ministrul Sanatatii, Chris Fearne, a anunțat ca testul…

- Un tanar ranit la gat a fost gasit de salvamontiști, in noaptea de duminica spre luni, cu hemoragie masiva intr-o peștera din Brașov. Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina intr-un caz de agresiune, petrecut la Peștera de Lapte, unde o persoana a fost injunghiata. “O echipa…

- Ministrul Sanatații a anunțat, joi, rezultatele verificarilor privind raportarea deceselor COVID-19. Potrivit Ioanei Mihaila, au fost detectate diferente de pana la 500 de cazuri intre raportarile facute de un spital pe diferite platforme, din cauza modului de raportare al spitalelor, a unor confuzii…

- Cu pierderi uriașe din cauza pandemiei și vizata de restructurari masive, CFR Calatori primește un ajutor nesperat. Este vorba de 160 de milioane de lei, reprezentand “Ajutor de Covid”, a anunțat Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-un interviu la Antena 3 precizand ca in acest sens sunt discuții…