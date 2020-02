Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de trei ani a murit, dupa ce a cazut la școala intr-o oala cu mancare fierbinte, relateaza Daily Mail, citat de b1.ro. Bucatarul avea caști pe urechi, astfel ca nu a realizat ce s-a intamplat pe moment.

- Ziarul Unirea ȘTIREA TA| Focuri de arma, duminica, in padurea Mamut – Familie cu copii, aflați la plimbare, speriați de intamplare Focuri de arma, duminica, ziua in amiaza mare, in padurea Mamut, din Alba Iulia. O familie cu copii, aflați la plimbare, speriați de intamplare și pericolul la care ar fi…

- Imagini halucinante vin din județul Calarași. Castroane pline cu paine inmuiata și cateva bucațele de salam - așa arata hrana pacienților de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica Platarești. Imaginile au fost postate pe Facebook de Marin Badea, un jurnalist din...

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Edward Sanda: Pentru mine cea mai frumoasa perioada a anului cred ca este vara, dar si sarbatorile de iarna le primesc cu mare bucurie in suflet alaturi de familie si cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Edward Sanda:…

- Un adolescent de 16 ani are probleme cu legea dupa ce a fost prins pe drumul public, la volanul unui autoturism. Nu e singurul, fiindca proprietarul mașinii știa ca tanarul nu are voie sa conduca. Polițiștii Serviciului Rutier l-au depistat in trafic, in timp ce conducea un autoturism, pe un tanar de…

- In casamentul de anul acesta al celor mai populare feluri de mancare din Europa si Orientul Mijlociu si Africa (EMEA), pe primul loc s-a clasat tacos, fiind urmat indeaproape de pizza, poke (o reteta hawaiana bazata pe peste crud) si shaorma, iar semintele de in vor fi la mare cautare in 2020, potrivit…

- O femeie de 62 de ani din comuna Darmanești a murit miercuri in Spitalul Județean Suceava, dupa ce in urma cu trei saptamani a suferit mai multe arsuri, in timp ce facea treaba in gospodarie.Accidentul suferit de Veronica Calenciuc s-a petrecut pe data de 5 noiembrie, in timp ce femeia facuse un ...

- Elevii claselor a V-a de la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia au marcat, joi, „Lasatul Secului” de Postul Craciunului, printr-o expoziție culinara ce a devenit tradiție in aceasta instituție. Activitatea se inscrie și in cadrul Anului omagial al satului romanesc, proclamat la 1 ianuarie…