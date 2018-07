Stiri pe aceeasi tema

- O explozie in centrul orasului Jalalabad din estul Afganistanului s-a soldat duminica cu cel putin 20 de morti, potrivit unor oficiali din regiune, relateaza Reuters. Seful politiei din provincia Nangarhar a afirmat ca a fost vorba de un atentat sinucigas. Printre victime sunt mai multi membri ai minoritatii…

- Ultima ORA: Atentat terorist. Teroristii au facut macel .Atacul ISIS este de o cruzime fara precedent Trei barbati au fost decapitati, iar o scoala a fost incendiata intr-un presupus atac al ISIS. Atacatori inarmati neidentificati au decapitat trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din…

- Atacatori inarmati neidentificati au decapitat sambata trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din provincia Nangarhar in estul Afganistanului, un atac pentru care autoritatile au acuzat...

- Atacatori inarmati neidentificati au decapitat sambata trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din provincia Nangarhar in estul Afganistanului, un atac pentru care autoritatile au acuzat militanti ai Statului Islamic, relateaza Reuters. "Au decapitat brutal trei ingrijitori si…

- Atacatori inarmati neidentificati au decapitat sambata trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din provincia Nangarhar in estul Afganistanului, un atac pentru care autoritatile au acuzat militanti ai Statului Islamic, relateaza Reuters, preluata de agerpres. "Au decapitat brutal…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii s-au…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii au rasunat,…