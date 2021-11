Mai mulți asistenți umanitari sunt judecați pentru spionaj în Grecia Douazeci și patru de asistenți umanitari vor fi judecați, joi, pentru ca ar fi ajutat migranți sa ajunga in Grecia intre 2016 și 2018. Inculpații se confrunta cu o serie de acuzații, printre care spionaj, fals și utilizarea ilegala a frecvențelor radio, scrie BBC. Grupurile pentru drepturile omului au condamnat procesul ca fiind motivat politic, […] The post Mai mulți asistenți umanitari sunt judecați pentru spionaj in Grecia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

