- Vurtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) zice ca coruptu’ poate fi bagat la beci cu incalcarea legii daca in acest fel se evita crearea unui risc sistematic de impunitate și ca Curtea Constituționala a Romaniei n-are voie sa se amestece. E vorba de celebrele cazuri de completuri „dirijate” sa judece…

- Pe fondul sabatorilor de iarna, cand se inregistreaza o creștere a volumului vanzarilor in toate sectoarele, in special cel alimentar, Direcția Agricola Județeana (DAJ) Bacau, prin inspectorii din cadrul serviciului de control in domeniul alimentar și monitorizare piața, efectueaza controale, cu precadere,…

- Pandemia a fost plina de știri idioate, ca de altfel toate evenimentele importante de peste tot din lume (bunaoara, alegerile de la noi sau cele din SUA, cand la biroul oval ajunsese unul fara toata țigla pe casa). Din pacate, toate aceste fake news n-au facut decat sa invrajbeasca populația și mai…

- EUROPOL a publicat recent un document caruia i-a dat un titlu care innobileaza armia polițieneasca: ,,Ascunși la vedere”. Se vede ca instituția are printre cautatorii de nelegiuiți și spirite cu aplecari lingvistice speciale. Trec puțin cu vederea peste faptul ca aceștia s-au infruptat un pic (și) din…

- Pentru ca luna decembrie este luna cadourilor, inceputul acestei luni a debutat cu un cadou special pentru bacauani ! BRU Specialty Coffee a deschis prima locație din municipiul Bacau, pe strada Energiei nr. 37, intr-o zona care ducea lipsa de un asemenea concept. Cine sunt și ce fac deosebit acești…

- In luna martie a acestui an, o pana de oxigen la un spital din Iordania a ucis 10 pacienți care erau tratați de COVID. «Dezastrul, despre care politicienii și activiștii locali au spus ca a scos la iveala neglijența grava in sistemul de sanatate de stat in timpul unei creșteri a infecțiilor cu COVID-19,…

- Actualului (și fostului) ministru al invațamantului i-au trebuit cinci luni (trei sa se gandeasca și doua sa faca ceva), pentru a face rost de testele invazive anticovid la elevi. O mai mare bulibașeala ca in acest minister nu am vazut de mult intr-un guvern. Rad preșcolarii și școlarii de ei, ce sa…

- Nu mai puțin de 11 declarații fiscale vor fi eliminate, contribuabilii avand posibilitatea depunerii acestora online. Noutatea este inclusa intr-un proiect de act normativ, aflat in dezbatere publica pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Printre documentele fiscale care vor disparea…