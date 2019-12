Mai mulți angajați în pericol într-o hală! Arzătoarele pe gaz consumaseră oxigenul S-a dat alarma la o ferma de pui din judetul Bihor, dupa ce mai multor angajati li s-a facut rau. Au ramas fara oxigen in hala in care lucrau, se pare. O femeie a lesinat, dar si alte sapte colege de-ale sale au avut nevoie de ingrijiri medicale. Alarma a fost data joi in jurul orei 15. Unul dintre colegii femeilor care munceau in hala a sunat la 112 spunand ca mai multe persoane se simt rau. Mai multe echipaje de prim ajutor au fost mobilizate, iar 8 di (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

