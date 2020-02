Mai multi abonati din Medgidia, fara apa potabila Astazi 24 februarie 2020, in jurul orei 08.30, Complexul de pompare inmagazinare Hidrofor din municipiul Medgidia a inregistrat o cadere totala de tensiune, motiv pentru care pompele nu au mai putut functiona. Imediat au fost anuntati reprezentantii furnizorului deenergie, insa, in aceste conditii, abonatii din zona centrala si de sud a orasului Medgidia nu vor avea apa potabila la robinete pana la remedierea avariei."Asiguram toti consumatorii afectati de lipsa apei, din cauza disfunctiona ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

