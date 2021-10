Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 13 octombrie, intre orele 9-14, pe strada Chișodei se va executa o legatura de conducta. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Chișodei, Emil Zola și Izlaz – porțiunea dintre strazile Herculane și Bujorilor. Tot miercuri, intre orele 9-15, se va modifica traseul…

- In prezent, in Timișoara sunt amenajate peste 80.000 de locuri publice de parcare și staționare (47.445 locuri de parcare si 32.805 locuri de staționare), pentru care ne propunem un mai bun management, conform unui comunicat al Primariei. „La acestea se adauga locurile de parcare in regim privat, care…

- Deși rata in Timișoara a trecut de pragul de 6 și Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se va reuni luni pentru a stabili masuri suplimentare, școlile și gradinițele raman deschise. Reevaluarile privind scenariile de funcționare ale unitaților de invațamant se fac la fiecare sfarșit de saptamana,…

- Ore de stat la coada, haos, dezorganizare, frig, coada de ambulanțe și chiar nepasare sunt cateva dintre problemele semnalate de pacienții care s-au prezentat in aceste zile la spitalele din Timișoara. Directorii unitaților sanitare spun ca toate cadrele medicale sunt copleșite de valul IV al pandemiei…

- In fiecare toamna, odata cu inceperea școlii, traficul devine sufocat la orele de varf in Timișoara. Deputatul liberal Marilen Pirtea este de parere ca situația se datoreaza și modului in care se gestioneaza colectarea deșeurilor menajere. „Odata cu inceperea toamnei, deschiderea anului școlar și revenirea…

- Joi, 26 august, intre orele 8 și 18, se va executa devierea unei conducte din zona Mareșal Constantin Prezan – Venus – Calea Urseni. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a zonei, iar pe durata lor vor ramane fara apa consumatorii de pe strazile Calea Urseni, Gavril Musicescu (porțiunea dintre…

- Maratonistul Danut Cernat, politist in rezerva, va alerga si pe strazile din Lugoj pentru copiii politistilor decedati de Covid 19, in cadrul campaniei "Turul Romaniei in pasi de alergare", initiata de Corpul National al Politistilor. Politistul in rezerva se va afla in aceasta saptamana si pe raza…

- Mai bine de un an de zile, polițiștii de Frontiera din Timișoara au ridicat din urmeri. Strazile orașului s-au umplu de migranți care stateau aici ilegal in cautarea unor calauze insa nimeni nu se deranja sa ii trimita in localitațile unde li s-a acordat permiș de ședere. Mai mult, s-a ajuns la aberația…