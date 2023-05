Mai multe zone din municipiul Constanta, Mamaia si Navodari, fara apa la robinete aproape 24 de ore. Lista zonelor afectate

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 mai 2023, ora 23.00 ndash; 24 mai 2023, ora 22.00, la nivelul Statiei de Tratare si Pompare Constanta Nord si al surselor Cismele din municipiul Constanta, dar si la sistemul centralizat din zona Hanul Piratilor Navodari se vor realiza lucrari de inlocuire a unor vane cu diametrele cuprinse…

- Miercuri ndash; 17 mai 2023, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile in intervalul orar 08.00 ndash; 18.00, pentru lucrari de modernizare si sectorizare la nivelul retelei de distributie apa potabila din municipiul Constanta.Potrivit unui comunicat al SC RAJA SA, in intervalul orar mai sus mentionat,…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit unui comunicat al E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt…

- In perioada 25 aprilie 2023, ora 22.00 27 aprilie 2023, ora 16.00, la nivelul Statiei de Tratare si Pompare Palas din municipiul Constanta se vor executa lucrari de inlocuire a unor vane de legatura si de realizare a unui by pass. Interventiile sunt prevazute in Contractul de lucrari CL33 ndash; ldquo;Reabilitare…

- Vineri ndash; 10 martie 2023, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile pentru lucrari de modernizare si sectorizare la nivelul retelei de distributie apa potabila pe mai multe strazi din mun. Constanta.Potrivit SC RAJA SA, pe timpul desfasurarii lucrarilor, in intervalul orar 08:00 ndash; 19:00,…