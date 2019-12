Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor ramane luni si marti, temporar, fara curent electric, ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere la instalatii si retele electrice, precum si la posturile de transformare ale E-Distributie...

- Procurorii DIICOT si politisti au descins miercuri dimineata la Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti si la alte 13 sedii ale institutiei de invatamant din judetele Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dambovita, Botosani, Cluj si Mures. Perchezitiile…

- Mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor ramane miercuri, temporar, fara curent electric, ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare ale E-Distributie Muntenia.

- Mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor ramane miercuri, temporar, fara curent electric, ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare ale E-Distributie Muntenia.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting tip Cod Galben, pana dimineata, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala 55 65 km h iar in unele zone chiar la 80 km h.Avertizarea, este valabila si pentru judetele…

- E-Distributie Muntenia desfasoara pana la finalul anului proiecte de investitii in valoare de 66 milioane de lei in retelele de inalta tensiune din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, pentru a imbunatati calitatea serviciului de distributie de electricitate si siguranta in alimentare pentru mai mult de…

- Distribuitorul de energie E-Distributie Muntenia a anuntat joi ca desfasoara pana la finalul anului proiecte de investitii in valoare de 66 milioane de lei in retelele de inalta tensiune din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, pentru a imbunatati calitatea serviciului de distributie de electricitate si siguranta…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele opt luni ale anului cu peste 46%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 78.733 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…