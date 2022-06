Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 23 de asociații de proprietari din Bacau, cu datorii cuprinse intre 687.000 și 51.000 de lei vor ramane fara apa calda dupa ce furnizorul a decis sa le debranșeze. „Avand in vedere ca societatea noastra a parcurs etapele procedurale de notificare a celor aflați in aceasta situație, cu…

- Pe Constantin Scripaț, vicepreședintele Consiliului Județean Bacau, il cunosc cam de cand am intrat in presa, pe vremea cand iși expunea calitațile sale de gospodar, administrand cu nadejde Piața Mare. Mai tarziu, aveam sa-l vad trecand pe la fotoliul de „vice” de la Primarie, apoi pe la Prefectura…

- Pana la urma și la Eurovision a fost tot un vot. Care ne-a fost anulat pentru ca așa au vrut organizatorii. Care aveau propriile interese și au zis ca niște fraieri din «Osteuropa» oricum nu conteaza și nu vor fi luați in seama. Și așa a și fost. Toata lumea a aplaudat caștigatorul, deși romanii […]…

- Thermoenergy Group S.A. Bacau, informeaza ca exista un numar de asociații de proprietari care inregistreaza un debit restant total in valoare de aproximativ 4.698.605 lei. „Ințelegem greutațile prin care a trecut toata lumea in aceasta perioada dificila, dar neachitarea debitelor conduce la imposibilitatea…

- Fața de acum trei saptamani, numarul locurilor de munca din Spațiul Economic European (SEE), oferite prin intermediul rețelei EURES Romania, a crescut cu aproape 300. Astfel, daca in prima saptamana a lunii in curs, firme din țari aflate in SEE aveau nevoie de 444 lucratori, acum necesarul a urcat la…

- In intervalul 15-17 aprilie a.c., la nivelul județului Bacau au fost inregistrate 66 de situații de urgența. Dintre acestea, o proporție semnificativa a misiunilor desfașurate de pompierii bacauani consta in acordarea ajutorului medical de urgența (36 misiuni). Totodata, echipajele de salvatori au intervenit…

- Aprovizionarea pentru sarbatorile pascale a inceput din timp. Orice gospodina care se respecta are ceva ulei pus deoparte, cateva borcane sau cutii cu mazare și pachete de faina alba „trei nule”. Anul acesta nu mai este penurie de drojdie. Ca masura de prevedere datorata scumpirilor, in congelator așteapta…

- Iar n-a fost sa fie nici iarna asta. Doar o singura luna a venit cu temperaturi mai mici in termometre, și copci doar de carpeala facute cu teama, de cațiva pescarii amatori de dat la mormașca, cu 2-3 larve roșii de libelula, infipte in varf . Nu ca anul trecut ar fi fost mai bun, […] Articolul Mai…