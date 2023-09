Stiri pe aceeasi tema

- Contractul Colectiv de Munca din Sanatate (CCMS) este de acum aplicabil in toate unitatile sanitare, anunta joi Federatia „Solidaritatea Sanitara", care precizeaza ca noul contract prevede, printre altele, concediul suplimentar de odihna, pauza de masa pentru cei care lucreaza in ture, protectie impotriva…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania anunța public o reușita a activitații sale: intrarea in vigoare a Contractului Colectiv de Munca la nivel de sector de negociere colectiva Sanatate (CCMS) pentru perioada 2023-2025, incepand cu data de 11 septembrie 2023. Aceasta realizare reprezinta un…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania anunța ca miercuri, 12 iulie, organizeaza un nou protest, in Piața Victoriei, pentru susținerea revendicarilor publice ale angajaților din sistemul sanitar. Continuand seria protestelor declanșate in urma cu doua luni, Federația „Solidaritatea Sanitara”…

- Nemulțumita de indiferența Guvernului fața de adevaratele revendicari ale angajaților din Sanatate, Federația ”Solidaritatea Sanitara” continua programul acțiunilor cu un nou protest național ce se

- Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitara”, intrunit in perioada 22-25 iunie 2023, anunța ca a decis continuarea protestelor pentru susținerea revendicarilor și actualizarea calendarului acțiunilor de protest. Acțiunile de protest aflate in desfașurare vor fi continuate și accentuate.…

- Medicii romani isi dau demisia din contractele suplimentare de garzi. In prezent, 10% dintre medici au semnat sesizarile trimise la Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii pentru demisia din garzile suplimentare Acest lucru va crea un haos in tara. In plsu de asta, este luata in calcul si o greva…