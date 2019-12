Mai multe zile libere de sărbători! Guvernul a luat decizia Executivul a aprovat, in ședința de guvern de vineri, acordarea a doua zile libere in plus. Singura instituție care va lucra diferit este Trezoreria. Este vorba de zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020, insa acestea ar trebui recuperate pana la finalul anului viitor. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite ca zile libere, institutiile publice si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la data de 31 ianuarie 2020,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii vor beneficia de zile libere in zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie, a anuntat vineri Executivul, in sedinta de Guvern. Recuperarea lor se face functie de organizarea fiecarei institutii, atat in zilele libere de weekend, cat si la sfarsitul programului de lucru, in timpul saptamanii, a declarat…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru a anuntat, vineri, ca este pregatita o Hotarare de Guvern prin care zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie declarate zile libere pentru bugetari. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri dimineata ca 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie zile libere pentru sistemul bugetar. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite…

- Guvernul va aproba ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar, dar Trezoreria va lucra si in data de 27 decembrie, a anuntat, vineri, premierul Ludovic Orban, in deschiderea sedintei Executivului. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat, la solicitarea…

- MINIVACANTE… Bugetarii ar putea avea mai multe zile libere in cazul in care se va face punte cu weekendul. Potrivit unui proiect de Hotarare, exista posibilitatea ca pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice, zilele de 27 decembrie 2019 si de 3 ianuarie 2020 sa fie libere. “Pentru personalul…

- "Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite ca zile libere, institutiile publice si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la…

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice, acestea urmand a fi recuperate pana la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotarare. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de…

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice, acestea urmand a fi recuperate pana la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotarare. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice,…