- Pompierii din Timiș nu au lasat pe nimeni in urma. Inundațiile au facut ravagii, au fost evacuate zeci de persoane și sute de animale, printre care și un caine, pe care apa era aproape sa-l „inghita”.

- A cedat digul in aval de Lugoj. S-a format o viitura istorica pe raul Timis. Nivelul apei a depasit cu 13 cm cota maxima istorica inregistrata in anul 2005. In doar 3 zile, s-au cumulat 150-170 l/mp, cantitate normala pentru 2 luni iunie in zona. Facebook

- Pe raul Timiș, s-a atins varful maxim de viitura in dreptul stației hidrometrice Lugoj, fiind depașita cota de pericol cu circa 1,5 metri. Nivelul apei... The post Viitura istorica! Alerta maxima, dig rupt pe raul Timis! Oameni evacuati appeared first on Renasterea banateana .

- Trei adulti si cinci copii au fost evacuati, joi, dupa ce o viitura a afectat 13 gospodarii din localitatea Fardea, judetul Timis. Un pod din Lugoj a fost inchis circulatiei, iar in Caras- Severin, pe un drum, a fost oprita circulatia rutiera, de asemenea, din cauza scurgerilor de pe versanti. 17 localitati…

- Ploile torențiale și vantul care au lovit județele Timiș și Caraș Severin au produs pagube serioase, echipele de intervenție fiind acum pe teren in zonele calamitate. In localitatea Racovița vantul puternic a distrus acoperișurile a patru locuințe, iar un autoturism a fost avariat de bucațile de tabla…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii șui jandarmii au depistat o persoana care nu a respectat masura carantinei și i-au deschis dosar penal. Alte trei persoane, care erau izolate la domiciliu, pe timpul pandemiei de Covid-19, sunt acum in carantina. În ultimele 24 de ore, au fost verificate 1695 persoane…

- Incepand de luni, 25 mai, se reia activitatea cu publicul și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Timiș a anunțat ca reia activitatea de studiu al actelor din arhiva, pentru persoanele interesate, care dețin user și parola…

- Cod galben de inundații in Teleorman/ Sunt vizate raurile Calmațui și Vedea in Social / on 21/05/2020 at 08:45 / Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana vineri, ora 10.00, pentru rauri din judetele Sibiu,…