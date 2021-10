Stiri pe aceeasi tema

- Un euro din cinci primiti de la Bruxelles de catre PMB trebuie returnat Comisiei Europene. Primaria Municipiului Bucuresti a incasat de la Comisia Europeana 4,93 miliarde de lei pentru a implementa 19 proiecte in Capitala. O veste care ar fi foarte buna daca nu ar fi umbrita de o alta: cheltuielile…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și-a prezentat realizarile la zece luni de mandat. Acesta a spus ca a salvat primaria din colaps financiar și s-a plans de graua moștenire, acuzand ca in administrația din Capitala s-ar fi produs mai multe ilegalitați in domeniul dezvoltarii imobiliare. Citește…

- La mai bine de o luna de la declararea starii de alerta in sectorul 1, Primaria Sector si Romprest au ajuns la o intelegere pentru ridicarea gunoiului din Sectorul 1 la un pret redus cu aproape jumatate din suma ceruta initial de compania de salubritate, informeaza Spotmedia.Noua intelegere urmeaza…

- Nicusor Dan a anuntat ca in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost adoptat un proiect prin care bucurestenii si societatea civila pot decide asupra modului in care sunt cheltuiti banii din bugetul public, potrivit News.ro. „Proiectul de bugetare participativa…

- Banca Comerciala Romana (BCR), BRD, UniCredit si Raiffeisen Bank vor sa imprumute Primaria Capitalei cu peste 135 milioane lei, pentru asigurarea lichiditatilor necesare proiectelor "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti (sapte obiective insumand 31,621 km)", "Pasaj Doamna…

- Gabriela Firea nu pare ca și-a luat gandul de la Primaria Capitalei! Fostul edil ii urmarește cu atenție evoluția lui Nicușor Dan in fruntea instituției, fiind atenta la toate proiectele noului primar. Gabriela Firea a realizat in acest sens un top al problemelor persistente in București in aceste…

- Este week-end-ul curațeniei in București. 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele de transport in comun din Capitala. „Azi si maine, in «week-end-ul curateniei», 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele…

