- Festivalul de film de la Cannes 2018 a debutat oficial, aseara, cand numeroase vedete si-au facut aparitia pe covorul rosu. Unele dintre ele nu au respectat regula impusa de directorul festivalului si … au facut selfie pe covorul rosu. “Nu e frumos, e un gest grotesc”, este afirmatia facuta de directorul…

- Starurile filmului spaniol, Penelope Cruz si Javier Bardem, au pasit marti pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Cannes, pentru a asista la proiectia filmului lor, "Everybody Knows", in regia iranianului dublu laureat al premiului Oscar Asghar Farhadi, care a semnat si scenariul, transmite Reuters.…

- Fara selfie-uri pe covorul rosu si proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti, insa mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului, sunt elementele de noutate pentru editia din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit delegatului general al evenimentului, scrie AGERPRES,…

