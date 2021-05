Mai multe variante de COVID-19! De ce ar trebui să ne temem? CEO-ul Moderna, Stephane Bancel, a declarat ca se așteapta la apariția mai multor variante de COVID-19 in lunile urmatoare, pe masura ce emisfera sudica intra in toamna și iarna. Bancel, vorbind cu investitorii despre rezultatele din primul trimestru, a declarat ca oamenii vor avea nevoie probabil de vaccinuri de rapel ale vaccinului produs de companie, pe masura ce virusul circula la nivel global. „Credem ca in urmatoarele șase luni, pe masura ce emisfera sudica intra in toamna și iarna, am putea vedea mai multe variante. Credem ca vor fi necesare doze de rapel deoarece credem ca virusul nu dispare”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Moderna, Stephane Bancel, a declarat ca se așteapta la apariția mai multor variante de Covid-19 in lunile urmatoare, pe masura ce emisfera sudica intra in toamna și iarna, scrie CNBC. Bancel, vorbind cu investitorii despre rezultatele din primul trimestru, a declarat ca oamenii vor…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca varianta indiana a coronavirusului ar putea fi mai contagioasa și mai rezistenta la vaccinari și tratamente. Varianta include mutatii “asociate unei intensificari a transmiterii” si o capacitate mai mica de neutralizare a virusului prin unele tratamente…

- Moderna spera ca o a treia doza, suplimentara, pentru vaccinul sau impotriva Covid-19 sa fie disponibila in toamna, a declarat miercuri directorul general al companiei farmaceutice americane, Stephane Bancel, transmite CNBC. ”Doresc sa ma asigur ca vor fi disponibile doze suplimentare de vaccin,…

- Vaccinul impotriva COVID-19 de la Johnson&Johnson va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie. Vaccinul impotriva COVID-19 al grupului american Johnson&Johnson va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie, a anuntat luni societatea, potrivit AFP. Acest vaccin a fost, la jumatatea lui martie, al patrulea…

- Directia Generala a Sanatatii (DGS) din Franța a anunțat recent ca a aparut o noua varianta a virusului SARS-CoV-2 in regiunea Bretania. Noua tulpina, care a fost secventiata, a aparut intr-un focar izbucnit intr-un spital din orașul Lannion, unde au fost detectate 79 de cazuri de COVID-19, dintre…

- Compania americana Moderna a anuntat, luni, ca a inceput faza timpurie a unui studiu clinic pentru un nou vaccin candidat impotriva Covid-19. Acesta ar putea fi depozitat si transportat in frigidere in loc de congelatoare, potrivit Reuters. Noul vaccin candidat ar putea fi mai usor de distribuit, mai…

- Noul vaccin candidat ar putea fi mai usor de distribuit, mai ales in tarile in curs de dezvoltare, unde problemele de distributie ar putea crea probleme campaniilor de vaccinare. Studiul aflat in faza timpurie va evalua siguranta si imunogenicitatea vacinului de generatie noua, numit mRNA-1283, conceput…

- "Moderna a a trimis dozele cu vaccinul sau candidat, creat special impotriva variantei identificate prima data in Africa de Sud, catre National Institutes of Health (NIH), pentru un studiu clinic", se arata intr-un comunicat de presa al companiei Moderna.Din cele trei variante ale COVID-19 care circul…