- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a propus ca școala sa inceapa in anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie și sa se incheie pe 16 iunie. In plus, spune oficialul, in toamna ar putea fi introduse Saptamana Altfel și o saptamana de vacanța pentru toți elevii. „Vom propune ca aceasta…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri seara, ca a propus ca anul scolar 2022-2023 sa inceapa in 5 septembrie si sa se incheie in 16 iunie. Vacanta de iarna ar putea fi intre 22 decembrie si 8 ianuarie, iar cea de Paste intre 7 si 18 aprilie. Saptamana Altfel ar putea fi mutata in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat care sunt propunerile instituției pe care o conduce privind structura anului școlar 2022-2023. Printre propuneri sunt o vacanța in luna octombrie pentru toți elevii și revenirea vacanței din februarie. Anul școlar viitor ar putea incepe pe 5 septembrie,…

- Anul acesta școalar ar putea incepe pe 5 septembrie, iar elevii ar putea avea parte de inca o noua vacanța. Acestea sunt doar cateva dintre propunerile anunțate de Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, miercuri intr-o emisiune la TVR. Astfel, acesta a spus ca vacanța din luna octombrie, care pana acum…

- Structura acestui an școlar NU va fi modificata, ne asigura Sorin Cimpeanu. Insa urmatorul an ar putea avea mai multe saptamani de cursuri, la propunerea ministrului. Elevii și parinții resping categoric aceasta varianta și spun ca mai multa școala nu inseamna mai buna.

- Ministrul Educației anunța din nou ca iși dorește un an școlar cu mai multe zile de școala. El a spus ca viitorul an școlar va avea o perioada de cursuri mai lunga decat actualul an. Sorin Cimpeanu a declarat marți seara la Digi24 ca va propune in discuțiile cu profesorii, parinții și elevii ca anul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca sustine propunerea ca in structura anului scolar sa existe „Saptamana verde”, in care elevii vor putea iesi din clase pentru a explora natura.

- Structura anului școlar 2021-2022 nu include o vacanța intersemestriala. Majoritatea copiilor vor invața in urmatoarele 15 saptamani, fara nicio vacanța, potrivit noii structuri a anului școlar modificate de ministrul Sorin Cimpeanu. Elevii de gimnaziu și liceu au inceput școala luni, 3 ianuarie, dupa…