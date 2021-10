Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tipuri de medicamente pentru tratamentul COVID-19, aflate in stocurile Austriei, au fost oferite Romaniei prin Mecanismul European de Protecție Civila. Recepția donațiilor a fost reealizata de Inspectoratul general pentru Situații de Urgența (IGSU).

- Un numar de 15 ventilatoare si 8 concentratoare de oxigen necesare pentru tratarea bolnavilor COVID, ajutor oferit de Danemarca, prin Mecanismul European de Protectie Civila, au ajuns sambata la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani. Seful Departamentului…

- 50 de concentratoare de oxigen aflat in stocurile Poloniei au fost oferite Romaniei prin Mecanismul European de Protecție Civila și au ajuns astazi in țara, anunța Departamentul pentru Situații de Urgența. Polonia a asigurat transportul acestor materiale sanitare indispensabile tratarii pacienților…

- Polonia a trimis in ajutorul Romaniei 50 de concentratoare de oxigen prin Mecanismul European de Protecție Civila, anunța Grupul de Comunicare Strategica, citat de News.ro . Aparatura a ajuns miercuri dimineața in țara și va fi folosita pentru bolnavii de COVID de la spitalul mobil din Lețcani, redeschis…

- 50 de concentratoare de oxigen aflate in stocurile Poloniei au fost oferite Romaniei prin Mecanismul European de Protectie Civila, anunta Marian Grigoras pe Facebook.. Solidaritatea europeana materializata prin actiuni concrete de sprijin a tuturor tarilor afectate de situatii de urgenta diverse a…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, luni, sa solicite ajutor international pentru medicamentul Tocilizumab si pentru concentratoare de oxigen de 10 litri. Stocurile au fost completate prin Mecanismul European de Protectie Civila, dar mai sunt necesare astfel de medicamente…

- Ministerul de Externe al Ungariei a transmis joi ca a inaintat in weekend o scrisoare oficiala catre autoritațile romane prin care iși exprima disponibilitatea de a ajuta Romania in tratarea pacienților infectați cu coronavirus in contextul numarului ridicat de infectari din Romania și a lipsei de paturi…

- Eveniment Peste 100 de pompieri romani au plecat in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor / Patru dintre ei sunt din Teleorman august 6, 2021 21:32 Guvernul Romaniei a decis acordarea unui ajutor umanitar extern de urgența dupa ce autoritațile din Grecia au solicitat acordarea de asistența…