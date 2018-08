Mai multe țări vor ca Europa să NU mai treacă la ora de vară. Decizia Comisiei Europene "Nu suntem decat la jumatate sondajului si am inregistrat deja peste un milion de raspunsuri", a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Au existat peste 500.000 de opinii numai in primele trei zile. Sondajul, care a inceput in iulie si care se va incheia la 16 august, ii intreaba pe cetatenii din UE daca ar prefera ca ceasurile sa nu mai fie date inainte la trecerea la ora de vara, pentru a avea o ora in plus de lumina. Pe baza acestor rezultate, precum si pe baza rezultatelor altor studii, Comisia Europeana va decide apoi daca va face o propunere pentru renuntarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

