Mai multe țări recomandă cetățenilor lor să părăsească urgent Transnistria Miniștrii de externe ai Israelului și Germaniei le recomanda cetațenilor sa paraseasca teritoriul Transnistriei „cat mai curand posibil” și sa se abțina de la a calatori acolo pentru moment. „Din cauza deteriorarii situației de securitate din regiunea transnistreana și avand in vedere faptul ca capacitatea Ministerului Afacerilor Externe de a oferi asistența cetațenilor israelieni care locuiesc acolo este limitata, cetațenii israelieni sunt indemnați sa paraseasca Transnistria cat mai curand posibil. In plus, Ministerul de Externe face apel la cetațenii israelieni care intenționeaza sa soseasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Autoritațile de la Sofia le-a recomandat cetațenilor bulgari sa paraseasca Republica Moldova și sa evite calatoriile in zona. Chișinaul spune ca nu exista niciun risc de escaladare a situației din Transnistria.

- Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei a facut apel la cetațenii sau sa se abțina de la calatorii in Moldova. Motivul alertei emise a servic situația din ce in ce mai complicata din jurul țarii, precum și atacurile din Transnistria. Mesajul corespunzator a fost publicat pe site-ul agenției. "Avind…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a venit cu o reacție, dupa ce Bulgaria le-a cerut cetațenilor sai sa paraseasca de urgența R. Moldova și sa evite calatoriile in țara noastra. „Anunțul difuzat de catre Centrul de criza al MAE bulgar face parte din protocolul de siguranța al acestei…

- Avand in vedere situația complicata din și in jurul Republicii Moldova, facem apel la compatrioții noștri sa se abțina de la orice calatorie in țara. Invitam cetațenii bulgari care se afla pe teritoriul Republicii Moldova sa ia masuri pentru a parasi țara cu vehiculele disponibile in prezent, anunța…

