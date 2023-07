Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit AFP, Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cerealele din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre.…

- Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre, relateaza AFP.…

- Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre, relateaza AFP.…

- Executivul european a anunțat luni, 26 iunie, ca a aprobat un ajutor in valoare de 100 de milioane de euro pentru cinci țari din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, careia ii va reveni o cota de 29,73 milioane de euro, a informat Agerpres. Suma se adauga celor 10 milioane primite deja de țara noastra…

- Suspendarea taxelor la import, a contingentelor și a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana se prelungește cu un an. Aceasta dovada puternica a sprijinului ferm pe care UE il acorda Ucrainei…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargo cu privire la importurile de cereale impus de unele…

- Republica Moldova a anunțat vineri oficial Uniunea Europeana ca intenționeaza sa introduca restrictii temporare asupra importurilor de cereale si seminte oleaginoase din Ucraina, relateaza agentia EFE si TVR Moldova, potrivit Agerpres.

- Romania va mai primi aproape 30 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru spijinirea fermierilor afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.