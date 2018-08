Valorile de trafic spre litoral pe A2 Bucuresti - Constanta sunt crescute sambata dimineata, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Politistii spun ca la kilometrul 38, in localitatea Fundulea, patru autoturisme au fost implicate intr-o tamponare, iar la kilometrul 87, in zona localitatii Valcelele, doua autoturisme s-au tamponat, vehiculele fiind scoase in banda de urgenta.

spre munte

Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Prahova, pe DN 1 Ploiesti-Brasov, la Comarnic, se circula…