Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Arad anunța o noua serie de intreruperi ale furnizarii apei potabile pe raza municipiului, pentru lucrarile de schimbare a contoarelor de apa.... The post Montarea contoarelor lasa din nou anumite strazi fara apa appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Compania de Apa anunța ca miercuri, 16.08.2023, in intervalul orar 09:00 – 17:00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta pe strazile str. Ion Campineanu (intre... The post Mai multe strazi, fara apa potabila. Continua montarea contoarelor inteligente appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Compania de Apa informeaza ca miercuri, 02.08.2023, in intervalul orar 09:00- 17:00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta pe strazile: C. Radnei- nr. impare (... The post O alta tura de strazi, fara apa, pentru montarea contoarelor inteligente appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Comunicat. Joi, 27.07.2023, in intervalul orar 09:00- 15:00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta pe strazile: Constantin Brancoveanu (intre Str. Cocorilor- str. Constantin Brancuși), str. Constantin... The post Anumite strazi din Vlaicu, fara apa, joi. Se monteaza contoarele inteligente appeared…

- Comunicat. Marți, 11.07.2023, in intervalul orar 09:00- 19:00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta pe strazile: A. Ipatescu, Cibinului, Popa Șapca, Castanilor, Lugojului, Arinului, Cringului,... The post Mai multe strazi din Arad vor ramane fara apa. Se monteaza contoare inteligente appeared first…

- ARAD. Compania de Apa Arad continua campania de montare a contoarelor inteligente la abonatii din municipiu, urmand ca, in final, peste 11.000 de contoare clasice sa fie inlocuite cu unele cu citire la distanta.

- Compania de Apa Arad anunța ca, joi, 06.07.2023 și vineri, 07.07.2023, in intervalul orar 08:30- 19:00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta pe strazile: Tabacovici,... The post Pe 26 de strazi din Arad se intrerupe apa joi, 6 iulie 2023. Vezi intervalul orar cand se monteaza contoarele inteligente…

- Comunicat. Compania de Apa Arad anunța ca pentru inlocuirea vechilor contoare mecanice cu cele noi, contoare inteligente, cu citire la distanța, se va intrerupe furnizarea... The post Alte zone din municipiu vor ramane temporar fara apa. Compania de Apa inlocuiește contoarele appeared first on Special…