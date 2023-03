Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anunțat și pentru azi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta de la ora 9 la 15, la punctul termic 17A. ”Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 3 August 1919, Nistrului, Zlatna, I.D. Suciu,…

- Colterm a anunțat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta azi la PT 73, Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Victor Babeș, de la ora 9 pana la ora 12. De asemenea de servicii nu vor beneficia…

- Colterm a anunțat defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Prin urmare apa calda de consum și incalzirea sunt intrerupte azi intre orele 9-15 la punctul termic 17A. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 3 August 1919, Nistrului, Zlatna, I.D. Suciu, Abrud,…

- Societatea Colterm a anunțat ca, din cauza unor lucrari la rețeaua de distribuție a curentului electric, dar și la sistemul de termoficare, furnizarea apei calde și a caldurii va fi intrerupta pe mai multe strazi. „Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitoare la faptul…

- Colterm a anunțat pentru azi intreruperea furnizarii caldurii și apei calde pe cateva strazi din Timișoara. „Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitor la faptul ca in ziua de JOI, 12.01.2023, intre orele 09ºº – 17ºº, sunt planificate lucrari in rețeaua de medie tensiune…

- Fara apa rece, apa calda și caldura, joi, pe opt strazi mari și late din Timișoara. "Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitor la faptul ca in ziua de joi

- Colterm a anuntat intreruperea apei calde de consum si a caldurii, maine, pe mai multe strazi din TImisoara, din cauza unor defectiuni tehnice. Astfel, vineri, de la ora 9 la 13, caldura si apa calda vor fi intrerupte la punctele termice 27, 28 și Modul UVT. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor:…

- Colterm si Aquatim au anuntat noi probleme cauzate de avarii si care afecteaza consumatorii din Timisoara. Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta pana la ora 17 la punctele…