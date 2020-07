Mai multe străzi din Sebeș sub „asediul” apelor, după ploaia torențială din această după-amiază Natura s-a dezlanțuit, in aceasta dupa-masa, la Sebeș unde mai multe strazi din centrul municipiului au fost luate cu „asalt” de ape. in urma unei ploi torențiale. A plouat cu galeata luni dupa-masa la Sebeș, iar centrul municipiului s-a transformat in scurt timp intr-o mica Veneție. Apele au acoperit mai multe strazi și trotuare și a ingreunat traficul rutier și pietonal. Reamintim ca județul Alba se afla sub cod galben de vreme rea pana la 23.00. Sunt prognozate averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și izolat grindina.… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

